Parma-Napoli, dalle tre promozioni allo Scudetto: è la partita di Mazzocchi

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La svolta arrivò con la chiamata del Napoli, coronando il sogno di vestire la maglia della sua città.

Ci sono partite che hanno un significato speciale, non solo per i tifosi ma anche per i giocatori. Parma-Napoli è sicuramente una di queste per Pasquale Mazzocchi, esterno del Napoli ma con un passato importante proprio tra le fila del Parma. Il napoletano deve infatti molto al club emiliano, che nel 2015/16 lo accolse in Serie D, dandogli l’opportunità di rilanciarsi e muovere i primi passi significativi nel calcio professionistico.

Dalla rinascita al ritorno speciale

Il percorso di Mazzocchi a Parma è stato fatto di crescita graduale: dopo l’esordio contro la Fortis Juventus, trovò spazio soprattutto da subentrato, segnando anche tre gol in Serie D. Con le successive promozioni tra Serie C e Serie B, il suo minutaggio diminuì fino alla cessione, che lo portò a nuove esperienze con Perugia, Salernitana e Venezia. La svolta arrivò con la chiamata del Napoli, coronando il sogno di vestire la maglia della sua città. Dopo un debutto complicato, segnato da un’espulsione, è riuscito a ritagliarsi uno spazio in una rosa competitiva, contribuendo anche alla conquista dello Scudetto. Ora per lui si avvicina un ritorno al Stadio Ennio Tardini, carico di emozioni e ricordi.