Inter-Napoli, Schira: “Ormai se rinunci a giocare, perdi. Allegri arrendevole…”

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All'interno di "3-5-2 sport", Nicolò Schira ha commentato assieme a Sandro Sabatini la sconfitta del Napoli contro l'Inter nel sabato di Serie A. Il giornalista sportivo ed esperto di mercato si è soffermato sulle responsabilità di Massimiliano Allegri. Ecco le sue parole:

"Ieri si è visto un gran segnale: quando ti arrendi e rinunci a giocare e a fare la tua partita, oggi perdi. Il Napoli che poi stava facendo una signora partita e ha avuto delle occasioni per vincere. È stata una partita che poteva finire in tantissimi modi. Ma nel momento in cui tu togli Alisson e metti Badiashile, tu dai un segnale di arrendevolezza e alla fine stavi due a uno, hai perso tre a due perché nel frattempo Chivu mette anche Bonny che a differenza di Inzaghi che faceva cambio su cambio giocatore sul giocatore, quindi sempre tra 352, lui passa al 424 e alla fine la vince. Resta che il Napoli ha fatto una grande partita per 70'".