Tuttonapoli Il Napoli col paradosso del -6 dall'Inter: la storia insegna che nulla è già scritto

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Un anno fa l'Inter era addirittura nona con appena 3 punti dopo tre giornate: poi si è laureata campione d'Italia con tre turni di anticipo.

Il Napoli con appena 3 punti dopo tre giornate è già a -6 dalla vetta. Può sembrare, oggi, un dato preoccupante. Eppure la storia recente della Serie A racconta un precedente che invita alla cautela prima di ogni giudizio affrettato: esattamente un anno fa, alla terza giornata del campionato 2025/26, era il Napoli campione in carica a viaggiare a punteggio pieno con 9 punti, mentre l'Inter di Chivu si trovava addirittura a soli 3 punti, reduce da due sconfitte contro Udinese e Juventus nel derby d'Italia. Un avvio decisamente complicato per la squadra nerazzurra, che poi ha completamente ribaltato la stagione.

Inter, dalla crisi di settembre al ventunesimo scudetto: la stagione perfetta di Chivu

Nonostante quel avvio da 3 punti in 3 partite, gli uomini di Cristian Chivu hanno poi letteralmente stravinto lo scudetto, laureandosi campioni d'Italia alla 35esima giornata con tre turni di anticipo, il ventunesimo titolo della storia nerazzurra. Una rimonta clamorosa, costruita partita dopo partita, che ha permesso all'Inter di ribaltare completamente le gerarchie iniziali del campionato e di completare un percorso da record, il terzo scudetto consecutivo conquistato con almeno tre giornate di anticipo.

Napoli, oggi come l'Inter di un anno fa: strano per parlare di scudetto, ma nulla è impossibile

Sarebbe naturalmente prematuro, e forse anche un po' azzardato, parlare oggi di rimonta scudetto per il Napoli di Allegri. Ma il parallelo con quanto accaduto appena dodici mesi fa merita di essere sottolineato: la condizione attuale della squadra azzurra, 3 punti dopo tre giornate e -6 dal primato, è sostanzialmente identica a quella vissuta dall'Inter alla stessa altezza del campionato scorso, prima della cavalcata che ha portato i nerazzurri fino al tetto d'Italia. Un campionato è lungo 38 giornate, e la Serie A ha già dimostrato, con l'esempio più recente possibile, che i pronostici di inizio settembre contano fino a un certo punto.