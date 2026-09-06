Castel Volturno, subito in campo al mattino dopo l'Inter: il report del club
Dopo il match del Meazza, gli azzurri tornano ad allenarsi in vista dell'esordio in Champions League, mercoledì alle 21:00 al Maradona contro l'Arsenal. Il gruppo è stato impegnato in una seduta mattutina svolgendo esercitazione in fase di possesso e una serie di partitine. Chiusura di sessione con un lavoro tecnico.
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