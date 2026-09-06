Napoli-Arsenal, due novità per Allegri? De Bruyne verso la titolarità, occhio anche a Beukema

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Archiviata la sconfitta contro l’Inter, il Napoli lavora verso l’Arsenal. Allegri pensa al ritorno di De Bruyne dal primo minuto e ritrova anche Beukema.

Archiviata la sconfitta di San Siro, per il Napoli è già tempo di pensare alla Champions League. Gli azzurri sono rientrati nella notte da Milano e oggi sono tornati al lavoro a Castel Volturno per preparare l’esordio europeo contro l’Arsenal. Un debutto subito di alto livello per la squadra di Massimiliano Allegri, che dopo aver sfidato i campioni d’Italia dell’Inter dovrà affrontare i campioni d’Inghilterra. Una sfida affascinante e impegnativa, per la quale il tecnico azzurro dovrà valutare uomini e soluzioni dopo le fatiche di San Siro.

Napoli, De Bruyne verso il ritorno dal primo minuto

In vista della sfida con l’Arsenal, stando a quanto riporta il Corriere dello Sport, è previsto il ritorno di Kevin De Bruyne nell’undici titolare. Buone notizie anche sul fronte Sam Beukema, che ha recuperato ed è nuovamente a disposizione di Allegri. Il difensore potrebbe trovare spazio in vista della Champions League, anche nell’ottica di un possibile turnover nel reparto arretrato. Dopo la battaglia di San Siro, il Napoli è dunque pronto a voltare pagina e a concentrarsi subito sul primo grande appuntamento europeo della stagione.