Pisa-Napoli, azzurri imbattuti nelle ultime 5 trasferte in Toscana: i precedenti

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La storia recente dei confronti tra Pisa e Napoli in Serie A sorride alla formazione partenopea.

Pisa-Napoli, sfida valida per la 37ª giornata di Serie A 2025/26, si disputerà domenica 17 maggio alle ore 12 allo stadio Cetilar Arena di Pisa. Una gara molto importante per la squadra di Antonio Conte, che dovrà portare a casa i tre punti se vorrà guadagnarsi la qualificazione matematica alla prossima Champions League.

I precedenti sorridono al Napoli

La storia recente dei confronti tra Pisa e Napoli in Serie A sorride alla formazione partenopea. Dopo aver evitato la sconfitta in sei delle prime otto sfide contro gli azzurri nel massimo campionato, il Pisa ha infatti perso cinque degli ultimi sette confronti disputati contro il Napoli, raccogliendo soltanto due pareggi. Tra questi precedenti rientra anche lo 0-2 a tavolino del 27 settembre 1987. Inoltre, il Napoli è rimasto imbattuto nelle ultime cinque trasferte di Serie A sul campo del Pisa, con due vittorie e tre pareggi, sempre considerando anche il successo assegnato a tavolino nel 1987. Gli azzurri avevano invece perso le prime due gare esterne della loro storia contro i nerazzurri nel torneo.