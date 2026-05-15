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Bari-Sudtirol, le formazioni ufficiali del playout d'andata: Rao titolare

Bari-Sudtirol, le formazioni ufficiali del playout d'andata: Rao titolareTuttoNapoli.net
Oggi alle 20:10Notizie
di Antonio Noto
Galletti che si presentano in campo con lo stesso undici titolare della vittoriosa trasferta di Catanzaro nell'ultima giornata di stagione regolare.

Sono ufficiali le formazioni di Bari-Sudtirol, andata dei playout salvezza di Serie B in programma questa alle ore 20 sul campo del 'San Nicola' di Bari.

Galletti che si presentano in campo con lo stesso undici titolare della vittoriosa trasferta di Catanzaro nell'ultima giornata di stagione regolare, con il talento di proprietà del Napoli, Emanuele Rao, a dare estro all'attacco. Altoatesini che, invece, propongono un solo cambio rispetto all'ultimo match contro la Juve Stabia. A centrocampo anziché Fabian Tait, infatti, trova spazio Frigerio.

BARI (3-5-2): Cerofolini; Mantovani, Odenthal, Nikolaou; Piscopo, Pagano, Esteves, Maggiore, Dorval; Moncini, Rao. Allenatore: Longo.

SUDTIROL (3-5-2): Adamonis; El Kaouakibi, Pietrangeli, Veseli; Molina, Frigerio, Tronchin, Casiraghi, S. Davi; Merkaj, Pecorino. Allenatore: Castori.