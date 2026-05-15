Foto Restyling Maradona, riapertura terzo anello: prove di laboratorio dei sistemi anti-vibrazioni

vedi letture

Il primo obiettivo per rendere agibile il terzo anello è quello di ridurre i disagi per i residenti, in particolare nell’area di Via Tansillo di Fuorigrotta.

In estate inizieranno i lavori per l'apertura del terzo anello dello Stadio Diego Armando Maradona. Il primo obiettivo per rendere agibile il terzo anello è quello di ridurre i disagi per i residenti, in particolare nell’area di Via Tansillo di Fuorigrotta. Per questo motivo verranno installati sistemi per smorzare le vibrazioni dell'impianto.

In quest'ottica è in corsa la predisposizione in laboratorio delle apparecchiature di prova per la riqualificazione del terzo anello con la consulenza consulenza scientifica dell'Universistà Federico II di Napoli. A riportarlo sul proprio account Facebook è il professor Edoardo Cosenza, assessore alle infrastrutture del Comune di Napoli, che ha reso pubbliche le immagini degli enormi dispositivi ammortizzanti. Di seguito uno scatto.