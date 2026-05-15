Serie B, andata playout: Bari-Sudtirol finisce senza reti. Fischi al San Nicola, 88' per Rao

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Al termine della partita, i tifosi biancorossi hanno accompagnato il triplice fischio con una sonora contestazione nei confronti della squadra di casa.

Si è conclusa senza reti la sfida d’andata dei playout salvezza di Serie B tra Bari e Sudtirol. Allo stadio San Nicola è andata in scena una gara molto equilibrata e condizionata dalla tensione tipica delle partite decisive, con entrambe le squadre attente soprattutto a non concedere spazi agli avversari. Le occasioni più importanti sono state una per parte, ma né il Bari né il Sudtirol sono riusciti a trovare il guizzo decisivo per sbloccare il risultato.

Tutto rinviato alla sfida di Bolzano

Al termine della partita, i tifosi biancorossi hanno accompagnato il triplice fischio con una sonora contestazione nei confronti della squadra allenata da Moreno Longo, delusi da una prestazione giudicata troppo prudente. La qualificazione salvezza si deciderà quindi nella gara di ritorno in programma venerdì prossimo allo stadio Druso di Bolzano. Il Sudtirol potrà contare anche sul vantaggio del miglior piazzamento ottenuto durante la stagione regolare: in caso di un nuovo pareggio dopo i novanta minuti, infatti, sarebbe la formazione altoatesina a conquistare la permanenza in Serie B. Di seguito il tabellino della sfida.

Bari (3-5-2): Cerofolini; Mantovani, Odenthal, Nikolaou; Piscopo, Esteves (62' Braunoder), Maggiore (76' De Pieri), Pagano (62' Artioli), Dorval; Moncini (76' Cuni), Rao (88' Bellomo). A disposizione: Pissardo, Gytkjaer, Dickmann, Pucino, Mane, Stabile, Traorè.Allenatore: Moreno Longo.

Sudtirol (3-5-2): Adamonis; El Kaouakibi, Pietrangeli, Veseli; Molina, Frigerio (65' Martini), Tronchin (86' Tait), Casiraghi, S. Davi (86' Zedadka); Merkaj (79' Odogwu), Pecorino (87' Crnigoj). A disposizione: Borra, Mancini, Tonin, Sabatini, Davi F., Brik, Verdi. Allenatore: Fabrizio Castori.

Ammoniti: Moncini, Merkaj, Cerofolini, Tronchin, Piscopo, Bellomo