Qual. Europei U21, tutto facile per l’Italia: poker alla Macedonia del Nord

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Senza storia la partita tra Italia Under 21 e i pari età della Macedonia del Nord Under 21.

Senza storia la partita tra Italia Under 21 e i pari età della Macedonia del Nord Under 21. Al Stadio Castellani di Empoli, valido per le qualificazioni agli Europei U21, gli azzurri guidati dal ct Silvio Baldini si impongono per 4-0, conquistando tre punti fondamentali per la classifica del Gruppo E.

I protagonisti e la classifica

A segno per l’Italia tanti giovani di Serie A: al primo vero affondo, gli azzurri passano in vantaggio con l’inserimento di testa di Ndour, che sfrutta l’assist di Bartesaghi. Il raddoppio arriva al 49’ grazie al capitano Lipani, mentre un minuto dopo è Ekhator a siglare il 3-0. Il definitivo 4-0 porta la firma di Fini. Con questo successo, l’Italia raggiunge la Polonia Under 21 a 18 punti, al comando del Gruppo E (i polacchi hanno una partita in meno). La prima classificata del girone si qualifica direttamente a Euro 2027, mentre la seconda accederà ai playoff.