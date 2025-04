Foto Rafa Marin alla prima da titolare in Serie A: le statistiche della sua prestazione

vedi letture

Rafa Marin oggi contro il Monza ha trovato il suo esordio da titolare in Serie A con la maglia del Napoli. Lo spagnolo ha giocato da centro-sinistra nella difesa a quattro, accanto a Rrahmani: nessuna sbavatura in costruzione, alcune buone chiusure e anticipi da sottolineare così come c'è stato qualche errore commesso. Nelle pagelle di Monza-Napoli, la sua prova viene giudicata sufficiente.

Di seguito le statistiche di Rafa Marin contro il Monza:

86 tocchi

74/75 passaggi riusciti (99%)

9/9 passaggi lunghi riusciti (100%)

1 intercetto

1 dribbling subito

2 falli commessi

1 fallo subito

1 ammonizione

2 possessi persi

1 tiro (in porta)