Rocchi indagato per frode sportiva, Ansa: fonti vicine al designatore confermano

Rocchi indagato per frode sportiva, Ansa: fonti vicine al designatore confermano
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Oggi alle 15:00Notizie
di Pierpaolo Matrone
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(ANSA) - MILANO, 25 APR - Il designatore degli arbitri di serie A e B, Gianluca Rocchi, è indagato dalla Procura di Milano per concorso in frode sportiva. La notizia è stata confermata all'ANSA da fonti vicine allo stesso Rocchi. (ANSA).