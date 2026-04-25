Rocchi indagato per frode sportiva, Ansa: fonti vicine al designatore confermano
(ANSA) - MILANO, 25 APR - Il designatore degli arbitri di serie A e B, Gianluca Rocchi, è indagato dalla Procura di Milano per concorso in frode sportiva. La notizia è stata confermata all'ANSA da fonti vicine allo stesso Rocchi. (ANSA).
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