Napoli-Bologna, l’ultimo incrocio al Maradona sorride ai rossoblù: i precedenti

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Napoli-Bologna, tutti i precedenti: azzurri avanti nei confronti casalinghi e recente successo in Supercoppa.

Napoli e Bologna si preparano a un nuovo confronto dopo essersi già affrontate in momenti importanti nelle ultime stagioni. Sono 77 i precedenti ufficiali disputati a Napoli tra le due squadre, con un bilancio nettamente favorevole agli azzurri: 40 vittorie del Napoli, 23 pareggi e 14 successi del Bologna. L’ultima vittoria casalinga partenopea è il 3-0 della Serie A 2024/25, mentre l’ultimo successo rossoblù è il 2-3 della stagione 2025/26. L’ultimo pareggio, invece, risale all’1-1 del campionato 2011/12.

Dalla Supercoppa al precedente storico del 1929

Napoli e Bologna si sono affrontate anche nella finale di Supercoppa Italiana della scorsa stagione: il 22 dicembre 2025 gli azzurri si imposero per 2-0 grazie alla doppietta di Neres, conquistando il trofeo. Un precedente recente che si aggiunge alla lunga storia degli incroci tra le due formazioni. Proprio contro il Napoli arrivò, inoltre, la prima vittoria assoluta del Bologna nella storia della Serie A a girone unico. Era il 27 ottobre 1929 e i rossoblù si imposero in casa per 3-1, inaugurando così la propria serie di successi nel massimo campionato italiano.