Se non Lindstrom, perché non Zanoli a campo aperto al posto di Raspadori?

Dopo un buon avvio di secondo tempo il Napoli si è spento e si è schiacciato con difficoltà ad uscire dalla propria metà campo anche per i cambi operati da Garcia. Non è stato ben compreso da stampa e tifosi il motivo di puntare su Raspadori, una punta, a destra, al posto di Politano, quando in panchina non solo c'era Lindstrom, uno abile con strappi palla al piede, ma anche Zanoli, esterno destro.

Con la sua velocità sarebbe stato perfetto per provare a ripartire accompagnando la fame e lo strapotere fisico di Osimhen in un momento della partita in cui il Napoli era ancora più lungo del solito.