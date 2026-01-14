Ufficiale
Serie A, date e orari dei turni 23-24: Napoli sempre di sabato alle 18
TuttoNapoli.net
Ufficiali le date delle prossime partite di campionato di Serie A per il Napoli e per le altre squadre. Le giornate di riferimento sono la 23esima e la 24esima. Gli azzurri giocheranno di sabato sia il 31 gennaio alle ore 18:00 in caso contro la Fiorentina che il 7 febbraio in trasferta sempre alle ore 18:00 sul campo del Genoa.
Pubblicità
Notizie
Copertina UfficialeMeret, nuovo infortunio! Trauma distorsivo alla spalla: la nota SSCNapoli di Davide Baratto
Le più lette
Prossima partita
14 gen 2026 18:30
Serie A Enilive 2025-2026
Serie A Enilive 2025-2026
in onda su DAZN
|VS
|Napoli
|Parma
In primo piano
Davide BarattoTuttonapoliInter-Napoli, le probabili formazioni: la scelta di Conte sul sostituto di Neres
Antonio NotoLiveConte in conferenza: "Il 2-0 poteva ammazzare un toro. Mano Hojlund? VAR interpreta. Su Marianucci..."
Pierpaolo MatroneUfficialeInfortunio Neres, arriva l'esito degli esami: il bollettino medico della SSC Napoli
Antonio NotoLiveConte in conferenza: "Finalmente gol su palla inattiva! Dobbiamo essere più cinici! Spero per Neres. Su Juan Jesus..."
© 2026 tuttonapoli.net - Tutti i diritti riservati
Editore: TC&C SRL - Testata giornalistica
aut. Tribunale Napoli n. 4 del 12/02/2020
Iscritto al Registro Operatori
di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale: Antonio Gaito
Direttore responsabile: Francesco Molaro
Editore: TC&C SRL - Testata giornalistica
aut. Tribunale Napoli n. 4 del 12/02/2020
Iscritto al Registro Operatori
di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale: Antonio Gaito
Direttore responsabile: Francesco Molaro
Parte del Newtwork di
24 Ore System è la concessionaria di pubblicità del Gruppo 24 ORE e di un selezionato gruppo di editori terzi presenti sul mercato italiano e internazionale, tra cui Tuttonapoli.net per cui gestisce in esclusiva gli spazi pubblicitari. Per informazioni: info.system24@ilsole24ore.com