Ufficiale

Serie A, date e orari dei turni 23-24: Napoli sempre di sabato alle 18

© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 13:16Notizie
di Fabio Tarantino

Ufficiali le date delle prossime partite di campionato di Serie A per il Napoli e per le altre squadre. Le giornate di riferimento sono la 23esima e la 24esima. Gli azzurri giocheranno di sabato sia il 31 gennaio alle ore 18:00 in caso contro la Fiorentina che il 7 febbraio in trasferta sempre alle ore 18:00 sul campo del Genoa. 