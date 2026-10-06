Serie A, il Napoli finirà 7º per l’algoritmo Opta! Meno del 3% di possibilità di vincere lo Scudetto

Le proiezioni di Opta dopo le prime 5 giornate ridimensionano le ambizioni del Napoli: l’algoritmo colloca gli azzurri al 7° posto.

Sette punti nelle prime cinque giornate hanno cambiato anche le prospettive del Napoli di Massimiliano Allegri secondo l’algoritmo di Opta. Le nuove simulazioni sulla Serie A, elaborate durante la pausa per le Nazionali, proiettano gli azzurri addirittura al settimo posto finale, con appena il 2,93% di possibilità di conquistare lo Scudetto. Una previsione che fotografa l'impatto di un avvio al di sotto delle aspettative e che rende ancora più importante la reazione alla ripresa del campionato. Il Napoli dovrà infatti recuperare terreno per riportarsi nella parte alta della classifica e modificare una proiezione che, dopo appena cinque giornate, lo vede già distante dalle principali candidate al titolo.

Inter davanti a Roma e Como: il Napoli scivola al settimo posto

In testa alle proiezioni resta l'Inter, alla quale Opta assegna il 45,20% di possibilità di vincere lo Scudetto, con una proiezione di circa 78 punti. Cresce invece la Roma di Gian Piero Gasperini, accreditata del 22,29%, mentre il Como si attesta al 10%. Il Napoli, invece, viene collocato al settimo posto nella graduatoria finale simulata, alle spalle anche della Lazio. Si tratta naturalmente di una fotografia destinata a cambiare con l'andamento del campionato, ma i numeri restituiscono un dato significativo: per il modello Opta, dopo le prime cinque giornate, il Napoli ha visto ridursi in modo netto le proprie possibilità di confermarsi campione d'Italia.