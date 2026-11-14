Tuttonapoli Allegri ritroverà quattro calciatori: come potrebbe schierarsi il Napoli dopo la sosta

Il Napoli si prepara a recuperare Neres, Favasuli, Spinazzola e Badiashile dopo la sosta. Le possibili formazioni di Allegri tra 4-3-3 e 3-4-2-1

La sosta per le nazionali consente a Massimiliano Allegri di ritrovare alcune pedine importanti per il suo Napoli. David Neres e Costantino Favasuli potrebbero tornare tra i convocati già per la sfida di campionato contro il Torino, mentre per Leonardo Spinazzola e Benoît Badiashile il rientro è previsto tra l'impegno di Champions League contro il Manchester City e la successiva gara di Serie A con il Sassuolo. Quattro recuperi che offriranno al tecnico maggiori possibilità di scelta, sia nelle rotazioni sia nell'organizzazione tattica della squadra.

Napoli, le possibili formazioni dopo la sosta: Allegri tra 4-3-3 e 3-4-2-1

Una prima soluzione potrebbe essere il 4-3-3, con Favasuli impiegato sulla fascia destra della difesa e Olivera a sinistra, in attesa del pieno recupero di Spinazzola. Al centro spazio a Rrahmani e Rafa Marin, mentre a centrocampo Allegri potrebbe affidarsi al terzetto formato da Anguissa, De Bruyne e McTominay; resta sempre valida anche l'opzione Gilmour. In attacco, Hojlund sarebbe il riferimento centrale, con Politano e Lang sulle corsie esterne e le alternative rappresentate da Vergara e dal rientrante Neres.

NAPOLI (4-3-3) probabile formazione: Meret/Milinkovic-Savic; Favasuli, Rrahmani, Rafa Marin, Olivera/Spinazzola; Anguissa, De Bruyne, McTominay; Politano/Vergara, Hojlund, Lang/Neres. Allenatore: Massimiliano Allegri.

Napoli, per Allegri c'è anche l'ipotesi 3-4-2-1

L'altra possibilità sarebbe invece il ritorno al 3-4-2-1, modulo che consentirebbe di sfruttare Badiashile come terzo di difesa a sinistra, completando il reparto con Rrahmani e Rafa Marin. Sulle fasce potrebbero alternarsi Politano e Favasuli a destra, Olivera e Spinazzola a sinistra, mentre in mezzo al campo troverebbero spazio De Bruyne e uno tra Anguissa e Gilmour. Alle spalle di Hojlund, infine, McTominay potrebbe agire insieme a Neres o Vergara, garantendo maggiore libertà di movimento tra le linee.

NAPOLI (3-4-2-1) probabile formazione: Meret/Milinkovic-Savic; Rafa Marin, Rrahmani, Badiashile; Politano/Favasuli, De Bruyne, Anguissa/Gilmour, Olivera/Spinazzola; Neres/Vergara, McTominay; Hojlund. Allenatore: Massimiliano Allegri.

Si tratta naturalmente di ipotesi tattiche, la cui concreta applicazione dipenderà dalle condizioni dei giocatori al rientro dagli infortuni. La possibilità di recuperare elementi con caratteristiche differenti permetterebbe comunque ad Allegri di valutare più soluzioni, senza dover necessariamente confermare lo stesso sistema di gioco in ogni partita.

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