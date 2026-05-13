Coppa Italia, stasera Inter e Lazio possono allungare sul Napoli: l'albo d'oro

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Questa sera alle ore 21:00, nel consueto scenario dello stadio Olimpico di Roma, va in scena la finale di Coppa Italia che mette contro Lazio e Inter. Per l'Inter sarà l'occasione di scrivere una pagina di storia del club, visto che in caso di successo questa sera, i nerazzurri completerebbero un double di trofei che sono stati capaci di raggiungere solo in un'altra occasione (era il 2010, quando fu addirittura Triplete) ma raggiungerebbero anche la Juventus nell'esclusivissimo club di chi ha raggiunto la cifra di Coppa Italia vinte, cosa al momento riuscita solo ai bianconeri.

Subito dietro all'Inter, nell'albo d'oro della Coppa Italia, c'è proprio la Lazio, che nel caso riuscisse a imporsi questa sera non soltanto metterebbe la firma sul suo successo numero otto nel torneo e ridarebbe d'improvviso tutto il senso mancato fin qui alla propria stagione, ma accorcerebbe anche proprio sui nerazzurri, salendo a quota otto. Entrambe possono dunque allungare sul Napoli, fermo a quota 6.

L'albo d'oro della Coppa Italia

Juventus 15 (1937/38, 41/42, 58/59, 59/60, 64/65, 78/79, 82/83, 89/90, 94/95, 2014/15, 15/16, 16/17, 17/18, 20/21, 23/24)

Roma 9 (1963/64, 68/69, 79/80, 80/81, 83/84, 85/86, 90/91, 06/07, 07/08)

Inter 9 (1938/39, 77/78, 81/82, 2004/05, 05/06, 09/10, 10/11, 21/22, 22/23)

Lazio 7 (1958, 97/98, 1999/2000, 03/04, 08/09, 12/13, 18/19)

Fiorentina 6 (1939/40, 60/61, 65/66, 74/75, 95/96, 2000/01)

Napoli 6 (1961/62, 75/76, 86/87, 11/12, 13/14, 19/20)

Milan 5 (1966/67, 71/72, 72/73, 76/77, 2002/03)

Torino 5 (1935/36, 42/43, 67/68, 70/71, 92/93)

Sampdoria 4 (1984/85, 87/88, 88/89, 93/94)

Parma 3 (1991/92, 98/99, 2001/02)

Bologna 3 (1969/70, 73/74, 2024/25)

Atalanta 1 (1962/63)

Genoa 1 (1936/37)

Vicenza 1 (1996/97)

Vado 1 (1922)

Venezia 1 (1940/41)