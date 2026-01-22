Spinazzola, botta al ginocchio a Copenhagen: condizioni da valutare per la Juve
Leonardo Spinazzola è uscito acciaccato dall’ultimo impegno di Champions League sul campo del Copenhagen. Il giocatore ha riportato una botta al ginocchio e, secondo quanto riferisce Sky Sport, non è rientrato in piena forma.
Il Napoli sta monitorando attentamente la situazione per valutarne l’entità, consapevole dell’importanza dell’esterno. Le sue condizioni saranno valutate giorno per giorno in vista del big match dell’Allianz Stadium contro la Juventus in programma domenica alle ore 18:00.
