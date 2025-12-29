Foto Striscione ultrà contro divieto trasferte: "Negazione di un diritto resta una sconfitta dello Stato"

Gli ultras del Napoli sono tornati in trasferta ieri in occasione della partita tra Cremonese e Napoli. I supporters azzurri non hanno fatto mancare il proprio incitamento, riempiendo per intero il Settore Ospiti dello Zini e spingendo la squadra dal primo all'ultimo minuto.

Prima e durante la partita, poi, il tifo organizzato azzurro ha esposto anche vari striscioni di protesta nei confronti del divieto trasferte di quest'anno. "La negazione di un diritto resta sempre una sconfitta dello stato" e "Trasferte Libere". Sono questi due gli striscioni esposti dai tifosi.