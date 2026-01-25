Tensioni in autostrada tra ultrà Napoli e Lazio: fermati 80 tifosi biancocelesti

Momenti di tensione sull’A1 tra supporter di Lazio e Napoli. Secondo quanto riferito da LaPresse, circa 80 tifosi biancocelesti di rientro dalla trasferta di Lecce sono stati intercettati e identificati dalla Polizia al casello di Monte Porzio Catone.

Il gruppo viaggiava su van e auto private ed è stato monitorato dopo la segnalazione di un contatto avvenuto nel territorio di Frosinone con ultras partenopei. Le forze dell’ordine hanno attivato un dispositivo di controllo che ha portato al blocco dei mezzi e alle operazioni di identificazione sul posto.