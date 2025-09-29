Tmw: "De Bruyne ha già perso la pazienza? Urge confronto con Conte"

"De Bruyne ha già perso la pazienza? Conte chiarissimo, adesso confronto inevitabile", si legge come titolo su Tmw in un focus legato all'episodio di ieri col cambio non gradito da Kdb e Conte che gli risponde in conferenza. "De Bruyne dodici minuti prima del cambio aveva realizzato dal dischetto la rete del definitivo 2-1. Esecuzione perfetta in una partita non particolarmente brillante, sicuramente non una delle sue migliori per un calciatore che fino a questo momento è sempre partito dal primo minuto, ma quattro volte è stato sostituito a gara in corso.

La sostituzione più eclatante quella contro il Manchester City, un cambio dettato dall'espulsione di Di Lorenzo che in quella circostanza ha costretto KDB ad abbandonare il terreno di gioco prima della mezz'ora. Fu il primo avvertimento di Conte: tutti i calciatori sono uguali. Nel 'suo' stadio il centrocampista belga non disse una parola, ieri invece ha preso la sostituzione decisamente meno bene. Il confronto sarà inevitabile, forse qualcosa è già stato accennato anche subito dopo il match visto che capitan Di Lorenzo, nel post-gara, s'è espresso così sul tema".