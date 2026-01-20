Ufficiale Torna Lukaku, ci sono due Primavera: la panchina (corta) del Napoli

Romelu Lukaku torna finalmente a disposizione di Antonio Conte: il belga sarà in panchina ed arruolabile per il match di Champions League contro il Copenhagen. Per il resto sono poche le opzioni a gara in corso per l'allenatore del Napoli, soprattutto quelle offensive: compaiono in distinta i partenti Lucca e Noa Lang, poi ci sono Ambrosino, Beukema e Olivera; a loro si aggiungono il giovane Ambrosino e due aggregati dalla Primavera, De Chiara e Prisco, oltre ai portieri Contini e Ferrante.

COPENHAGEN (4-4-2): Kotarski; Suzuki, Gabriel Pereira, Lopez, Meling; Achouri, Delaney, Madsen, Elyounoussi; Dadason, Cornelius. Allenatore: Jacob Neestrup. A disposizione: Buur, Runarsson, Garananga, Hatzidiakos, Claesson, Moukoko, Larsson, Robert, Sarapata, Clem, Hojer, Ankamafio.

NAPOLI (3-4-2-1): Milinkovic-Savic; Di Lorenzo, Buongiorno, Juan Jesus; Spinazzola, Lobotka, McTominay, Gutierrez; Vergara, Elmas; Højlund. Allenatore: Antonio Conte. A disposizione: Contini, Ferrante, Lukaku, Olivera, Beukema, De Chiara, Prisco, Ambrosino, Lucca, Lang.