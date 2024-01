Traoré ha raggiunto il Napoli a Riyadh: sarà a disposizione per la finale

Hamed Junior Traoré è arrivato in serata a Riyadh per aggregarsi ai nuovi compagni: sarà a disposizione di Mazzarri per la finale

Hamed Junior Traoré è stato ufficializzato martedì come nuovo giocatore del Napoli. L'ivoriano è arrivato dal Bournemouth con la formula del prestito, e proverà da subito a dare una mano alla propria squadra. Infatti, l'esterno ex Sassuolo è arrivato in serata a Riyadh per aggregarsi ai nuovi compagni: sarà a disposizione di Mazzarri per la finale di Supercoppa 2024 contro l'Inter, prevista lunedì 22 gennaio alle ore 20:00.