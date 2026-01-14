Triplo cambio per il Napoli: dentro Spinazzola, Elmas e Neres

vedi letture

Al 58' il Napoli opera i primi cambi: é una tripla sostituzione. Escono Olivera, Mazzocchi e Lang, entrano Spinazzola, Elmas e Neres. Politano si sposta da esterno di centrocampo con il brasiliano al rientro dopo l'infortunio nei due sottopunta con Elmas.

Segui Radio Tutto Napoli, la prima radio tematica tutta azzurra, tutto il giorno! Potete seguirci in audio o in video su Radiotuttonapoli.net o scaricare gratuitamente le applicazioni per Smartphone (cercando "Radio Tuttonapoli" sugli store o cliccando qui per Iphone e Ipad o per i dispositivi Android). Radio Tutto Napoli è disponibile anche in auto col DAB Campania o Smart Tv Android.