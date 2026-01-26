Prima pagina Tuttosport celebra la Juve: "Bianconero bollente"

"Bianconero bollente": così titola l'edizione odierna di Tuttosport. La Juventus travolge il Napoli con un netto 3-0 e manda un segnale forte al campionato. Una partita dominata dall’inizio alla fine, giocata con intensità, qualità e cinismo. I bianconeri colpiscono al momento giusto, gestiscono senza affanni e trasformano la serata in una vera festa.