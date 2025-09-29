Prima pagina

Tuttosport: "Che diavolo Pulisic! Comanda il Milan"

di Fabio Tarantino

"Motta brutale, Juve choc": parole del padre di Huijsen, riportate oggi in prima pagina da Tuttosport e riferite ad un'intervista rilasciata in esclusiva al quotidiano torinese. Prosegue: "Dura lasciare Torino. Dean adesso vuole vincere tutto col Real. E il Golden Boy". Situazione infortuni in casa Juve: Bremer recupera per il Villarreal, dubbio Thuram.

Si parla anche dell'altra metà di Torino, con il seguente titolo: "Ngonge e il Toro: chi sbaglia paga...". Alle 18.30, granata impegnati in trasferta a Parma: le scelte di Baroni non guarderanno in faccia nessuno, pur di schierare la formazione che dà le maggiori garanzie.

"Che diavolo Pulisic! Comanda il Milan", si legge in basso sul match di San Siro.