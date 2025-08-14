Prima pagina Tuttosport: "Leoni va al Liverpool per 35 milioni"

Il quotidiano Tuttosport oggi in edicola in prima pagina si sofferma anche sulla Juventus, che ieri pomeriggio ha giocato un'amichevole in famiglia contro la Juventus Next Gen. Un test importante per la formazione di Igor Tudor, che si è imposta con le reti di Douglas Luiz e Vlahovic. Accoglienza fredda per il serbo, che è andato a segno senza esultare e che soprattutto ha ricevuto i fischi del pubblico presente sugli spalti. Dopo appena cinquantadue minuti però i tifosi hanno invaso il terreno di gioco, a riprova della grande voglia di riscatto del popolo bianconero.

Spazio anche per Giovanni Leoni, centrale classe 2006 che lascerà a breve il Parma e l'Italia. Il difensore infatti è ad un passo dal Liverpool, che verserà 35 milioni di euro nelle casse dei ducali. Un'operazione importante quella condotta dai Reds, che si sono assicurati uno dei migliori talenti in circolazione, che tuttavia lascerà il campionato di Serie A.