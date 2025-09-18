Prima pagina Tuttosport: "Napoli and the City. De Bruyne aiutaci tu"

In occasione della prima pagina odierna, Tuttosport sceglie come titolo principale quello riportato di seguito: "Vlahovic: Juve, ora parliamoci". Il bomber serbo è tornato decisivo e manda segnali di apertura per discutere il rinnovo. Il suo piano sta funzionando, facendosi sempre trovare pronto e incrinando l'intransigenza societaria legata ai paletti finanziari. Retroscena Kelly: così è saltata la sua cessione.

Si parla anche dell'altra metà di Torino, con il seguente titolo: "Vai Cobra, mordi!". Aboukhlal ha brillato nel Toro di Roma: Baroni lo spinge. Il tecnico lo stimola in allenamento dopo gli elogi all'Olimpico, possibile una sua presenza anche contro l'Atalanta. Gattuso al Fila: occhi su Casadei. "Napoli and the City. De Bruyne aiutaci tu" si legge in basso.