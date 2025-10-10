Prima pagina

Tuttosport: "Tonali può tornare in Italia. Juve-Yildiz, fai in fretta"

Tuttosport: "Tonali può tornare in Italia. Juve-Yildiz, fai in fretta"TuttoNapoli.net
Oggi alle 08:30Notizie
di Fabio Tarantino

"Tonali può tornare in Italia. Juve-Yildiz, fai in fretta" si legge in prima pagina su Tuttosport oggi in edicola. Riferimento alle parole del centrocampista del Newcastle che ha nostalgia del campionato italiano e poi intervista a Pasqualin, storico procuratore di Del Piero, che parla del rinnovo del talento della Juve con la trattativa ancora in corso tra le parti. 