UFFICIALE - Barcellona, Koeman è stato esonerato: il comunicato del club blaugrana

La sconfitta contro il Rayo Vallecano è costata cara a Ronald Koeman. L'allenatore olandese è stato infatti esonerato dal Barcellona, dopo la seconda sconfitta consecutiva dopo il Clasico col Real Madrid. Finisce così un'avventura iniziata nell'estate 2020 e di fatto in bilico sin dall'arrivo alla presidenza del club catalano di Joan Laporta. L'olandese saluterà in giornata la squadra e il club è già al lavoro per trovare un sostituto.

"L'FC Barcelona ha licenziato Ronald Koeman come allenatore della prima squadra stasera", questo il comunicato che il club blaugrana ha pubblicato sui propri canali social.