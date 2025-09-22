Ultime di formazione Sky: turnover ragionato, si va verso i tre cambi
Il Napoli di Antonio Conte si prepara a una sfida importante contro il Pisa, che potrebbe valere la testa solitaria della classifica dopo quattro giornate. Gli azzurri avranno l'occasione di raggiungere il punteggio pieno, ma dovranno farlo contro una squadra, quella di Gilardino, determinata a misurarsi con i campioni d'Italia. Sky Sport ha raccontato le ultime di formazione a poche ore dalla partita.
In vista degli impegni ravvicinati, Conte dovrebbe optare per un moderato turnover. In difesa dovrebbe rivedersi dal primo minuto Mathias Olivera. Conferma in mezzo al campo per il 4-1-4-1, con Gilmour che è favorito per prendere il posto di Lobotka in cabina di regia. Per il resto si va verso la conferma degli altri tre dei Fab Four. A difendere Meret, dopo le due ottime prestazioni di Milinkovic. In difesa, invece, confermato Buongiorno al centro della retroguardia.
NAPOLI (4-1-4-1): Meret; Di Lorenzo, Beukema, Buongiorno, Olivera; Gilmour; Politano, Anguissa, De Bruyne, McTominay; Hojlund. All.: Conte
PISA (3-5-2): Semper; Canestrelli, Caracciolo, Bonfanti; Leris, Marin, Aebischer, Tramoni, Angori; Moreo, Nzola. All.: Gilardino
Serie A Enilive 2025-2026
|VS
|Napoli
|Pisa
