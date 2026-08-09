Prima pagina Il Derby d'Italia estivo è nerazzurro, La Gazzetta dello Sport: "L'Inter è calda"

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Spazio all'Inter che batte la Juventus, ma anche al Milan che perde col Chelsea e al crollo della Roma con la rabbia di Gasperini.

L'Inter batte in amichevole la Juventus in Australia e La Gazzetta dello Sport dedica a questo il titolo in prima pagina. "L'Inter è calda", si legge sul quotidiano rosa. Spazio anche alle amichevole delle altre (non del Napoli). "A Spalletti serve subito il portiere", per la Juventus. "Il Chelsea ne fa 3. Amorim, questo non è il diavolo", sul Milan. E infine sulla Roma: "Un nuovo crollo. Rabbia Gasp per il mercato".