Clamoroso Khalaili-Inter, necessari nuovi esami! Gazzetta: “Solo dopo decisione finale”

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Il nuovo acquisto dell'Inter Anan Khalaili ha sostenuto ieri la prima parte di visite mediche per unirsi ai nerazzurri. Ma l'istituto di Medicina dello Sport del Coni ha richiesto un approfondimento, con nuovi esami specifici che saranno effettuati lunedì e martedì. L’Inter, ovviamente, seguirà da vicino questi approfondimenti considerati necessari dal Coni e, solo alla fine delle nuove visite, potrà essere presa una decisione finale. Lo riporta La Gazzetta dello Sport.