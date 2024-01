Zerbin show! Doppietta in 2' e il Napoli vola: 3-0 alla Fiorentina

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Il Napoli raddoppia e triplica le marcature nella semifinale di Supercoppa Italiana contro la Fiorentina: ha segnato Alessio Zerbin. All'84' l'esterno azzurro è bravissimo a farsi trovare pronto sul secondo palo dopo la spizzata di Di Lorenzo sugli sviluppi di un calcio d'angolo e ipoteca il match contro la squadra di Vincenzo Italiano. Check del VAR che conferma la posizione regolare del classe '99.

Il 24enne ha fatto preoccupare un po' i presenti andando a sbattere con la testa con il palo e non esultando neanche alla rete, ma solo 2 minuti più tardi, appena rientrato sul rettangolo di gioco, ha siglato la sua personale doppietta: scatto in profondità, corsa al fianco di Duncan e destro a incrociare sul quale Terracciano può solo tuffarsi e tentare la parata. È 3-0 e partita in ghiaccio per Mazzarri.