Marelli: "Braccio è fin da subito alto e largo! Guida si è anche dimenticato l'annuncio”

Luca Marelli analizza il rigore non concesso al Napoli e la decisione dell'arbitro Marco Guida.

L'ex arbitro Luca Marelli, ai microfoni di DAZN, ha analizzato il controverso episodio del calcio di rigore non concesso al Napoli contro il Sassuolo, soffermandosi sulla dinamica del tocco di mano e sull'intervento del VAR: “Guida sostiene che il braccio fosse attaccato al corpo. Ma dovete considerare il pugno, il braccio è fin da subito troppo largo. Tocca con la spalla, ma poi la palla carambola sulla mano. Correttamente Aureliano richiama Guida all'on-field review”.

Marelli sulla decisione di Guida dopo la revisione al VAR

L'ex direttore di gara ha evidenziato come la posizione del braccio fosse distante dalla figura del calciatore, soffermandosi anche sul mancato annuncio della decisione arbitrale al pubblico dopo la revisione delle immagini: “Ma Guida alla fine decide che si trattava di un braccio attaccato al corpo e si è anche dimenticato di fare l'annuncio al pubblico. Il braccio è fin da subito alto e largo rispetto alla figura, dall'immagine frontale abbiamo visto che il tocco di braccio c'è stato”.