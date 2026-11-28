Podcast Gaito: "Allegri sta cambiando, ma per risalire gli mancano questi due step"

Antonio Gaito analizza Sassuolo-Napoli, evidenzia i problemi difensivi dei neroverdi e chiede a Massimiliano Allegri più pressing e aggressività

Antonio Gaito, direttore di TuttoNapoli.net, è intervenuto sulla nostra Radio Tutto Napoli per analizzare la sfida contro il Sassuolo. Il giornalista ha sottolineato la necessità per la squadra di Massimiliano Allegri di affrontare i neroverdi con un atteggiamento aggressivo e propositivo, evidenziando le difficoltà difensive degli avversari e alcuni dati sul pressing del Napoli.

Gaito: "Sassuolo catastrofico, il Napoli dovrà dominare. Allegri? Due step..."

"Il Napoli è chiamato a fare una prestazione continua, coraggiosa, dominante. È chiaro, ti trovi di fronte un Sassuolo che è proprio in caduta libera. Anche il cambio in panchina non ha cambiato nulla, perché ha subito perso uno scontro diretto in casa. Quindi devi fare una partita di questo tipo. Sarai tu a dover palleggiare, dominare la metà campo, essere aggressivo. Io non voglio neanche immaginare un Napoli che possa di nuovo mettersi lì senza pressare, con un blocco medio-basso pure contro il Sassuolo, per poi fare delle transizioni e aspettare gli errori. Deve essere un Napoli che interpreti il ruolo di grande squadra. I numeri del Sassuolo sono veramente catastrofici. Il Sassuolo ha perso otto delle prime dodici partite giocate e non ha mai fatto peggio dopo dodici gare in tutta la sua storia. Quindi non è un record di dieci, venti o trent'anni, è proprio di tutta la storia del club. Il Napoli deve a maggior ragione attaccare, dominare la metà campo e soprattutto incidere da subito. Senza ragionamenti, senza regalare il primo tempo, come ha fatto talvolta anche in match di questo tipo. Perché il Sassuolo è la peggior difesa in questo momento, fatica proprio a tenere gli equilibri. La statistica precisa è che il Sassuolo è la penultima difesa d'Europa, cioè solo il Racing Santander ha incassato più gol. Ma stiamo parlando di un gol in più: 31 sono i gol incassati dal Sassuolo, 32 dal Racing Santander. Quindi stiamo parlando della penultima difesa dei top cinque campionati europei. E anche qui stiamo parlando praticamente dell'era dei tre punti: è la peggior difesa a questo punto del campionato. Per intenderci, quasi 2,6 gol a partita subiti dal Sassuolo come media in Serie A. Se non sbaglio, soltanto il Benevento del 2017 aveva preso 31 gol. Però diciamo che peggio del Sassuolo, a questo punto in Serie A, non c'è nessuno. Quindi stiamo parlando di una squadra in caduta libera, che ha tanti problemi. Mi sembra entrata anche in quel loop mentale tipico delle squadre che cambiano allenatore, però poi alla fine retrocedono. È una situazione veramente molto, molto difficile.

Per chiudere sui numeri, anche il Sassuolo, combinato com'è, ha recuperato più palloni in alto del Napoli. Quindi persino il Sassuolo ha pressato più di noi. E quello resta il punto debole, lo snodo della stagione del Napoli, lo snodo della carriera di Allegri da qui in avanti. Deve fare questo step Allegri. Deve prendere questo Napoli, che è penultimo per pressing, per riaggressione e per recuperi alti, e portarlo a essere più aggressivo, più propositivo. Perché, se non recuperi tanti palloni in alto, la media realizzativa non salirà mai più di tanto. Quindi è già tanto che il Napoli abbia questi numeri qui. Il Sassuolo non può recuperare più palloni del Napoli in alto. Significa che non può il Sassuolo pressare più del Napoli. Questa deve essere proprio una svolta dal punto di vista dello stile di gioco. E poi, detto questo, se il Napoli va sull'1-0, sul 2-0, com'è nell'ordine delle cose, bisogna evitare quel quarto d'ora finale che il Napoli fa con tutti, pure col Torino, in cui ti abbassi e concedi anche a una squadra messa così male di assediarti, invece di chiudere con coraggio. Ormai non rende. Prendiamo come esempio altre squadre, quelle che funzionano. Gasperini sul 2-0 attacca alla ricerca del terzo, del quarto gol. Perché sul 2-0 il Napoli deve abbassarsi? Paghi dazio. A volte non succede, come col Torino, altre volte succede e perdi punti. E il Napoli è già stato rimontato cinque volte.

Questi sono gli step che deve fare Allegri, che devo dire comunque rispetto all'Allegri che conosciamo, alcune cose le sta cambiando. Sta provando a entrare nella dimensione moderna. Rispetto pure all'anno scorso alcune cose le ha cambiate, le stiamo vedendo ormai. Però, rispetto al Milan, sta portando avanti questa poca pressione che già si era vista al Milan, anche se lì qualcosa in più portava, perché aveva giocatori veloci davanti, forti nelle transizioni e in contropiede. Nel Napoli non ha proprio motivo di esistere, perché il Napoli non ha questi giocatori davanti, anche Alisson Santos incluso. Il Napoli pure l'anno scorso era ultimo per contropiedi, gol da contropiede, tiri che partono da contropiedi e transizioni. Quindi il Napoli storicamente è una squadra che non incide in contropiede e ha giocatori che, se fanno troppe volte il campo, magari si fanno pure male, perdono lucidità. Ha bisogno di stare più compatto, di non fare avanti e indietro per tutto il campo ogni volta. Ho provato a dare dei numeri oggettivi per far capire un attimino la sfida che ha davanti a sé il Napoli. Quando raccontiamo queste cose non è per attaccare qualcuno, è perché dal mio punto di vista, se non si fanno queste cose qua, fai fatica a fare di più". Di seguito il podcast completo