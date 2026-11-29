Live Allegri in conferenza: "Decisione di Guida da accettare, non la mancanza di cattiveria sotto porta. Bisognava vincere"

Al termine del match valido per la 13ª giornata di Serie A contro il Sassuolo, il tecnico del Napoli Massimiliano Allegri interverrà nella sala conferenze del Mapei Stadium per rispondere alle domande della stampa. Su Tuttonapoli.net, come di consueto, la diretta testuale della conferenza stampa.

17.17 - Inizia la conferenza stampa.

Come giudica l'episodio del rigore non concesso e la prestazione del Napoli rispetto a Manchester?

“Per quanto riguarda l'episodio, Guida ha deciso così e quindi bisogna accettarlo. Non bisogna accettare quella mancanza di cattiveria che abbiamo un po' sottoporta. Non è questione di Manchester, perché anche a Manchester abbiamo sbagliato parecchio in termini di lucidità, di tempi di passaggio. Poi, ripeto, l'ho detto anche in TV, ci sono delle partite che si devono giocare, come quella di Manchester, e delle partite che bisogna vincere, come quella di Sassuolo. Molto semplice. Il punto di Manchester ci serve sicuramente, se faremo risultato con il Bruges, a far sì che aumentino le possibilità di qualificazione. È una questione proprio di stare con la testa e volersi andare a prendere le cose, come è successo con il Torino, come è successo in altre partite. Oggi, nonostante nel primo tempo il Sassuolo si sia difeso molto bene e abbia corso molto, le partite durano 90 minuti. Nel secondo tempo sono un po' calati, noi abbiamo aumentato un po' la velocità della palla, perché tutto sta lì. Abbiamo avuto occasioni, però se poi alla fine non fai gol con quella cattiveria, con quella rabbia in faccia, cosa che sicuramente con il Torino abbiamo avuto, con il Manchester abbiamo avuto... Oggi invece, secondo me, ci è mancata un pochino quella cosa lì, quindi va migliorata”.

Come si spiega questa alternanza di prestazioni e la mancanza di cattiveria nell'aggredire la partita?

“Non è che manca la cattiveria perché non abbiamo voglia, è una questione di non accontentarsi della prestazione o del risultato di Manchester, perché, ripeto, l'ho detto prima, ci sono delle partite che si giocano, e sono le partite di Manchester, gli scontri diretti, e delle partite che non è che giochi: quelle vanno vinte, con le buone e con le cattive”.

Nel primo tempo avete fatto un solo tiro in porta con Noa Lang da fuori area. C'è anche un fattore strutturale? È accaduto anche a Venezia e contro la Lazio, spesso andate in crescendo durante la partita.

“Vuol dire che la squadra sta bene fisicamente. Non nascondiamoci che però, per dire, il Sassuolo, come il Venezia, come la Lazio, per venire a limitare le nostre azioni, la nostra partita, hanno avuto un dispendio di energie molto alto. Infatti a Venezia nel secondo tempo abbiamo avuto, credo, un bel po' di occasioni. Oggi lo stesso, quindi le partite durano 95 minuti. È normale che oggi il Sassuolo, che ha fatto una buona partita nel momento di difficoltà in cui è, nel primo tempo abbia chiuso tutte le linee di passaggio. Laurienté e Berardi hanno raddoppiato da tutte le parti. Nel secondo tempo hanno un po' mollato i due esterni. È normale che noi abbiamo avuto più possibilità di fare gol”.

Che percentuali diamo al Napoli di poter ancora arrivare tra le prime quattro?

“È inutile stare a dire la percentuale. Intanto oggi bisogna essere arrabbiati, bisogna preparare bene la partita di Lecce e poi vedremo. È normale che ad oggi non abbiamo fatto ancora due vittorie di seguito. È normale che bisogna fare un filotto di vittorie per cercare di riavvicinarsi. Però c'è tutto, c'è il tempo. Però se noi non riusciamo a capire quali sono le partite da vincere e quelle da giocare, allora dopo hai questa mancanza di risultato”.

17.21 - Termina la conferenza stampa.