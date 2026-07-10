Arezzo, avanti con la preparazione in vista del Napoli: Iaccarino verso la permanenza

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Arezzo, Iaccarino vicino alla conferma: il 22 luglio amichevole contro il Napoli a Dimaro.

Prosegue a ritmo intenso la preparazione estiva dell'Arezzo, impegnato nei primi giorni di lavoro tra test atletici e sedute tecnico-tattiche. Dopo la valutazione dei parametri fisici attraverso il test di Gacon svolto sulla pista del "Tenti", la squadra ha proseguito il programma con una doppia seduta al centro sportivo di Rigutino. La giornata è stata dedicata all'attivazione atletica, al lavoro di forza in palestra e alle prime esercitazioni tattiche, prima di una sessione pomeridiana caratterizzata da esercizi sul possesso palla, partitella a tema e lavoro metabolico finale. Nel frattempo si registrano anche movimenti di mercato: Mattia Damiani è vicino al trasferimento in prestito con diritto di riscatto al Grosseto, mentre il Ravenna ha ufficializzato l'ingaggio dell'ex portiere amaranto Giacomo Venturi.

Iaccarino verso la permanenza, il 22 luglio test con il Napoli a Dimaro

Sul fronte entrate resta viva la trattativa con il Napoli per Gennaro Iaccarino. L'Arezzo sta lavorando per confermare il centrocampista con una formula diversa dal prestito secco e le parti sarebbero ormai vicine a un'intesa. Restano invece in stand-by gli arrivi di Kevin Leone e Alessandro Di Bitonto, entrambi di proprietà del Sassuolo. Intanto è stato definito il calendario delle prossime amichevoli e degli impegni ufficiali: il 9 agosto l'Arezzo affronterà il Brescia nel turno preliminare di Coppa Italia, mentre sabato 11 luglio è prevista una sgambata contro una Rappresentativa della Valdichiana. Tra gli appuntamenti più attesi spicca l'amichevole del 22 luglio a Dimaro contro il Napoli, seguita dal test del 30 luglio contro il Parma a Pinzolo.