Alvino: “Partita che porta la firma di Allegri! Napoli coraggioso, bisogna riconoscergli i meriti”

Carlo Alvino elogia Allegri per la prestazione coraggiosa del Napoli contro il Manchester City.

Il giornalista Carlo Alvino, ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli, ha commentato il pareggio per 2-2 degli azzurri sul campo del Manchester City in Champions League, attribuendo grandi meriti al tecnico partenopeo per la prestazione offerta all'Etihad Stadium: “Questa partita porta in calce la firma di Allegri!”.

Alvino rivendica i meriti di Allegri

Il giornalista ha poi sottolineato come sia doveroso riconoscere i meriti dell'allenatore quando la squadra offre una prestazione positiva: “Perché poi quando il Napoli sbaglia, si chiude troppo, Allegri viene bersagliato dalla critica; quando il Napoli è coraggioso, come questa sera, bisogna dire che l'ha preparata bene Massimiliano Allegri!”.