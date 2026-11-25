Alvino: “Partita che porta la firma di Allegri! Napoli coraggioso, bisogna riconoscergli i meriti”
Carlo Alvino elogia Allegri per la prestazione coraggiosa del Napoli contro il Manchester City.
Il giornalista Carlo Alvino, ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli, ha commentato il pareggio per 2-2 degli azzurri sul campo del Manchester City in Champions League, attribuendo grandi meriti al tecnico partenopeo per la prestazione offerta all'Etihad Stadium: “Questa partita porta in calce la firma di Allegri!”.
Alvino rivendica i meriti di Allegri
Il giornalista ha poi sottolineato come sia doveroso riconoscere i meriti dell'allenatore quando la squadra offre una prestazione positiva: “Perché poi quando il Napoli sbaglia, si chiude troppo, Allegri viene bersagliato dalla critica; quando il Napoli è coraggioso, come questa sera, bisogna dire che l'ha preparata bene Massimiliano Allegri!”.
autore
Giornalista di TuttoNapoli.net e di Radio Tutto Napoli, segue le vicende del Calcio Napoli con notizie ed approfondimenti
Pubblicità
Le Interviste
Le più lette
2 Giovane in mixed: “Il City resta il City, ma noi siamo il Napoli! Questo pari può essere la svolta”
3 Alvino: “Partita che porta la firma di Allegri! Napoli coraggioso, bisogna riconoscergli i meriti”
Prossima partita
29 nov 2026 15:00
Serie A Enilive 2026-2027
Serie A Enilive 2026-2027
in onda su DAZN
|VS
|Sassuolo
|Napoli
In primo piano
LiveAllegri in conferenza: "Punto importante, domenica serve la stessa mentalità. Contento per Hojlund e Lang"
Davide BarattoLiveDe Bruyne in conferenza: “A me piace giocare a calcio, non solo lanci o duelli! Ruolo? Dove creo pericoli. Sul futuro…”
Arturo MinerviniDa 0 a 10: le dichiarazioni shock di Allegri, la 'zeppata' di McTominay ad ADL, il reel di Lang e il caso De Bruyne
Davide BarattoLiveAllegri in conferenza: "Umili a mettersi alla pari del Torino! Lang decisivo. Su Vergara..."
Fabio TarantinoPodcastCentro Sportivo, Sindaco Qualiano svela tutto: "13+5 ettari, 10 campi, nuova sede e centro medico..."
Pierpaolo MatroneUfficialeAltro infortunio in casa Napoli: c’è frattura per Meret! Il bollettino medico
© 2026 tuttonapoli.net - Tutti i diritti riservati
Editore TC&C srl - Testata giornalistica
aut. Tribunale Napoli n. 4 del 12/02/2020
Iscritto al Registro Operatori
di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale: Antonio Gaito
Direttore responsabile: Francesco Molaro
Editore TC&C srl - Testata giornalistica
aut. Tribunale Napoli n. 4 del 12/02/2020
Iscritto al Registro Operatori
di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale: Antonio Gaito
Direttore responsabile: Francesco Molaro
Parte del Newtwork di
24 Ore System è la concessionaria di pubblicità del Gruppo 24 ORE e di un selezionato gruppo di editori terzi presenti sul mercato italiano e internazionale, tra cui Tuttonapoli.net per cui gestisce in esclusiva gli spazi pubblicitari. Per informazioni: info.system24@ilsole24ore.com