Podcast Vergara blindato o ceduto dal Napoli? Fabbroni: "Ho una mia idea"

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Mario Fabbroni, giornalista, è intervenuto su Radio Tutto Napoli, l'unica radio tutta azzurra e live tutto il giorno, che puoi seguire sulle app gratuite (per Iphone o per Android, Android Tv ed LG), in DAB o qui sul sito anche in video.

Vergara da trattenere a tutti i costi o è cedibile secondo te a certe cifre? Su che posizione sei?

"Il Vergara che è riuscito con delle sue indubbie qualità a tenere su il Napoli l'anno scorso per un po' di tempo, cioè quando praticamente Antonio Conte si girava e come diceva sulla panchina non vedeva praticamente nessuno, direi che quel Vergara chiaramente va confermato anche perché è un giocatore giovane e nella linea di un solco tracciato a favore dei giovani dovremmo provare un attimo a fare dei ragionamenti."

Che Napoli ti immagini di vedere? Non parliamo di singoli o moduli, ma proprio di atteggiamento e approccio iniziale della squadra.

"Sì, certo, è difficile immaginare ancora il Napoli perché stiamo parlando di qualcosa che è proprio in embrione. Non abbiamo ancora capito il modo in cui pensa di giocare Massimiliano Allegri, che può usufruire di vari sistemi di gioco in base ai giocatori. Mi sembra molto prematuro. Bisogna capire anche il tipo di mercato che farà: sembra un mercato conservativo, con il tentativo di recuperare giocatori che l’anno scorso sono stati ceduti temporaneamente o hanno avuto difficoltà. Le partenze in salita possono anche essere positive, perché ti costringono a una maggiore attenzione. Se però il Napoli dovesse partire bene in questo inizio impegnativo, diventerebbe una squadra molto candidata a lottare per il titolo. In caso contrario partirebbero polemiche e situazioni tipiche del calcio italiano. Io mi auguro che le cose vadano per il meglio e che il Napoli possa fare una stagione di vertice. C’è anche il tema dello stop per le nazionali tra fine settembre e inizio ottobre: è un punto interrogativo, perché interrompere il campionato dopo l’inizio del rodaggio può avere effetti diversi sulle squadre."