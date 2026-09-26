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2 schiaffi all'Italia, Gazzetta dello sport: "L'inizio è da incubo"

2 schiaffi all'Italia, Gazzetta dello sport: "L'inizio è da incubo"TuttoNapoli.net
Oggi alle 08:30Rassegna Stampa
di Daniele Rodia

"Italia, due schiaffi", titola in prima pagina La Gazzetta dello Sport in edicola oggi, sabato 26 settembre 2026. Mancini commenta: "Dobbiamo scalare l'Everest".

Spazio anche al ritorno della Supercoppa in Italia con Inter-Lazio che verrà giocata a San Siro e alla notizia di illeciti finanziari del Manchester City.