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Coraggio Italia, Cds: “Gli azzurri sono un cantiere, il Belgio non perdona”

Coraggio Italia, Cds: “Gli azzurri sono un cantiere, il Belgio non perdona”TuttoNapoli.net
Oggi alle 08:01Rassegna Stampa
di Daniele Rodia

Apertura amara in prima pagina per il corriere dello sport che dedica ovviamente ampio spazio alla debacle degli azzurri guidati nuovamente da Roberto Mancini contro il Belgio. La gara è terminata 0-2 ma nonostante il risultato gli azzurri hanno creato diverse occasioni da gol. 

Spazio anche poi alla Formula 1 con l'errore in qualifica di Kimi Antonelli che lo porterà a partire dalla 16esima posizione