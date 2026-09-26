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Coraggio Italia, Cds: “Gli azzurri sono un cantiere, il Belgio non perdona”
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Apertura amara in prima pagina per il corriere dello sport che dedica ovviamente ampio spazio alla debacle degli azzurri guidati nuovamente da Roberto Mancini contro il Belgio. La gara è terminata 0-2 ma nonostante il risultato gli azzurri hanno creato diverse occasioni da gol.
Spazio anche poi alla Formula 1 con l'errore in qualifica di Kimi Antonelli che lo porterà a partire dalla 16esima posizione
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Giornalista di TuttoNapoli.net, segue l’attualità del Napoli con notizie ed approfondimenti ed è inviato al seguito della Primavera per Radio Tutto Napoli
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