Giovane torna ad allenarsi: la sosta regala ad Allegri un jolly offensivo

Il brasiliano, operato a inizio settembre per un'ernia inguinale, si è rivisto al Training Center di Castel Volturno dopo settimane di stop.

L'allenatore del Napoli non vede l'ora di poter riabbracciare un calciatore come il brasiliano Giovane, protagonista nei due ritiri estivi. Questa sosta può servire ad Allegri per recuperare un jolly in attacco, come spiega l'edizione odierna del Corriere dello Sport, che ha fornito aggiornamenti sul ritorno tra i convocati dell'attaccante, operato per la correzione di un'ernia inguinale.

Giovane Napoli, settimana di rientri a Castel Volturno: lavoro personalizzato in palestra

Ecco cosa si legge stamattina sulle pagine del Corriere dello Sport per quanto riguarda il recupero dell'attaccante: "Settimana di rientri a Castel Volturno. Ieri si è rivisto al Training Center il brasiliano Giovane, operato a inizio settembre per la correzione di un'ernia inguinale. Un altro giocatore per cui ora il rientro si avvicina. Una risorsa in più per l'attacco del Napoli che non è ancora riuscito a debuttare in stagione a causa dello stop immediato." Il quotidiano precisa inoltre come il brasiliano abbia svolto ieri lavoro personalizzato in palestra, un passo avanti nel percorso di recupero dopo l'intervento chirurgico.

Giovane, un jolly offensivo per Allegri in vista del calendario di ottobre

Giovane insegue ancora il primo gol ufficiale in maglia azzurra, ma quando tornerà potrà rappresentare un jolly utile in varie posizioni di campo, un giocatore ancora tutto da scoprire per Allegri. Presto ci sarà spazio anche per lui, considerando che il calendario da ottobre in avanti sarà particolarmente ricco di impegni tra campionato e coppe. Prima, però, servirà completare il rientro: secondo il Corriere dello Sport bisognerà attendere ancora qualche settimana prima di rivederlo tra i convocati.