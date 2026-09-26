McTominay Napoli, ripresi gli allenamenti: cosa trapela verso il Frosinone?
Scott McTominay non vede l'ora di ritornare in campo. Lo scozzese ha già ripreso a lavorare in palestra a Castel Volturno in attesa di ricevere l'idoneità sportiva che gli consentirà di allenarsi a pieno regime e mettersi definitivamente a disposizione dell'allenatore Massimiliano Allegri. Ce la farà per la gara con il Frosinone? L'edizione odierna del Corriere dello Sport ha fatto il punto della situazione.
McTominay Napoli, si attende l'idoneità sportiva dopo l'ablazione cardiaca
Ecco cosa si legge stamattina sulle pagine del Corriere dello Sport riguardo al ritorno in campo di Scott McTominay: "Ci prova. Prima di lui, si era rivisto a Castel Volturno McTominay, tornato giovedì. Per lui, subito lavoro in palestra. Come ieri. Attesa per l'idoneità sportiva." Un percorso di recupero che procede secondo i tempi previsti dopo l'intervento di ablazione per la lieve aritmia cardiaca benigna, effettuato a inizio mese.
McTominay, nel mirino la sfida col Frosinone: decideranno le sensazioni dei prossimi giorni
Scott non vede l'ora di rientrare, con la gara contro il Frosinone nel mirino, ma tutto dipenderà dalle sue sensazioni nei prossimi giorni dopo l'ablazione subita a inizio settembre. Un rientro che il Napoli intende gestire con la massima cautela, senza forzare i tempi di un recupero delicato ma che procede, secondo il Corriere dello Sport, nella giusta direzione.
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