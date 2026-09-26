McTominay Napoli, ripresi gli allenamenti: cosa trapela verso il Frosinone?

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Oggi alle 08:40 Rassegna Stampa di Daniele Rodia @danielerodia vedi letture Fonti preferite di

Il centrocampista scozzese è tornato a Castel Volturno giovedì e ha subito iniziato il lavoro in palestra, in attesa dell'idoneità sportiva.