Ottime notizie per Allegri: due difensori viaggiano verso la forma giusta

Il tecnico livornese ritroverà cinque calciatori a pieno regime in questa sosta per le nazionali, tra rientri e giocatori finalmente pronti.

Allegri ritroverà cinque calciatori in questa sosta per le nazionali. L'allenatore del Napoli riavrà a disposizione a pieno regime non solo qualche infortunato fermatosi prima della pausa, ma anche calciatori come Beukema e Badiashile, che hanno finalmente superato il periodo di rodaggio dal punto di vista della preparazione fisica. L'ex Bologna ha collezionato zero minuti finora, ma è pronto a dare il suo contributo, mentre Badiashile ha debuttato contro l'Inter pur non essendo in condizione ottimale.

Beukema e Badiashile Napoli, la sosta come alleata per ritrovare la forma

Ecco cosa si legge stamattina sulle pagine del Corriere dello Sport riguardo al recupero dei calciatori rimasti fermi prima della sosta: "Beukema ormai sta bene e quindi aspetta solo il suo momento. Che arriverà presto. Così come tornerà quello di Badiashile. Il difensore arrivato in prestito dal Chelsea, unico volto nuovo assieme a Favasuli, ha debuttato contro l'Inter, pochi minuti nel finale con duello perso contro Thuram al suo debutto italiano." Anche per lui, arrivato a fine agosto, la sosta sarà utile per continuare a lavorare e diventare una risorsa in più per il tecnico livornese.

Napoli, tornano anche Marianucci, Meret e Spinazzola: la squadra si ricompatta

La sosta sarà alleata anche dei diversi giocatori attualmente fuori ma pronti al rientro, come Marianucci e Meret, i prossimi a rivedersi in gruppo. Pronto a tornare anche Spinazzola, rimasto fuori contro la Fiorentina per un problema fisico sorto alla vigilia della partita. Un quadro complessivamente positivo per Allegri, che in vista della ripresa del campionato ritroverà così diverse pedine in più per completare la rosa.