Vergara in tribuna in Italia-Belgio: il motivo secondo Il Mattino

Il talento del Napoli, appena 162 minuti giocati finora in stagione, è rimasto fuori dai convocati anche nella gara dell'Olimpico contro il Belgio.

L'edizione odierna de Il Mattino, approfittando dell'assenza di ieri in Italia-Belgio, analizza l'inizio stagione un po' a sorpresa di Antonio Vergara: solo 162 minuti in campo finora, un numero inferiore alle aspettative, con tanta panchina di troppo per il giovane talento azzurro.

Vergara in tribuna col Belgio: nessuna bocciatura, solo rotazione Mancini

A proposito della tribuna di Vergara contro il Belgio, Il Mattino conferma: "Tanta panchina per Antonio Vergara, persino la Tribuna, come ieri sera all'Olimpico. Non che debba preoccupare, certo: nell'ampia rotazione di Roberto Mancini, era assolutamente preventivabile vedere prima o poi Antonio fuori dal numero massimo consentito per i calciatori in distinta. E poi, ieri sera, non era mica il solo. Con lui sono andati in tribuna anche calciatori come il giovanissimo Samuel Inacio, uno su cui il movimento calcistico italiano vorrebbe costruire per intero la prossima decade azzurra."

Vergara Italia, la reazione: "L'occasione arriverà con Turchia e Francia"

Il quotidiano svela anche l'ottimismo e la reazione di Vergara alle scelte del ct Mancini: "Antonio spera di potersi giocare la sua occasione. Arriverà: la tribuna di ieri è stata decisa da Mancini nell'ottica di una gestione delle energie per i tanti impegni che l'Italia avrà in questa pausa delle nazionali. Il Belgio era solo il punto di partenza, ci saranno la Turchia, poi ancora la Francia, tutte sfide complicate e di altissimo livello in cui Vergara potrebbe avere la sua occasione." Disperare non si può, conclude Il Mattino, anche se resta da capire quale aiuto potrà effettivamente dare l'azzurro al gruppo, dopo essere passato da probabile titolare a calciatore in tribuna nel giro di pochi giorni.