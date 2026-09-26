Rebus Anguissa, difficile il recupero per il Frosinone: le date del rientro
Non c'è ancora una data certa per il ritorno tra i convocati di Frank Anguissa. Il centrocampista sta svolgendo lavoro personalizzato a Castel Volturno in questi giorni. Come si legge stamattina sulle pagine del Corriere dello Sport, la gara contro il Frosinone potrebbe non essere quella giusta per rivedere il camerunese: nessuno vuole correre rischi in tal senso, e il quotidiano ipotizza già altre due date per il rientro.
Anguissa, lesione all'adduttore: recupero stimato in qualche settimana
Ecco cosa si legge stamattina sulle pagine del Corriere dello Sport riguardo alla data del possibile ritorno tra i convocati di Frank Anguissa: "Anche per Anguissa prosegue la tabella di lavoro personalizzata. Per lui, al Franchi contro la Fiorentina nell'ultima gara prima della sosta, lesione miofasciale di basso grado dell'adduttore lungo della coscia destra. Un infortunio con tempi di recupero non sicuri, ma stimati in qualche settimana."
Anguissa Napoli, le alternative al Frosinone: Villarreal in Champions o Venezia
In buona sostanza, il centrocampista resta in dubbio per il Frosinone: al momento è ancora difficile stabilire con certezza il rientro, e la situazione verrà monitorata giorno dopo giorno. Se non dovesse farcela per la gara contro i ciociari, Anguissa sarà comunque valutato per le prossime due trasferte in programma dopo il break internazionale: il Villarreal in Champions League il 13 ottobre oppure il Venezia in campionato il 17 ottobre.
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