Addio Fab Four! Gazzetta: ecco chi di loro saluterà sicuramente in estate

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Salvo sorprese, il Napoli si prepara così ad aprire una nuova fase tecnica, lasciandosi alle spalle uno dei progetti più discussi delle ultime stagioni.

Doveva essere l’arma in più del Napoli, ma il progetto dei Fab Four non ha mantenuto le attese. Tra infortuni, problemi di continuità e rendimento altalenante, l’esperimento offensivo sembra ormai destinato a restare un capitolo chiuso. Come sottolinea La Gazzetta dello Sport, “il campo ha detto altro e gli infortuni hanno fatto il resto”, frenando un’idea che aveva acceso entusiasmo e aspettative. E il futuro potrebbe portare ulteriori cambiamenti.

Addio Fab Four: Anguissa ai saluti

Tra i protagonisti destinati a salutare c’è André-Frank Zambo Anguissa. Il centrocampista camerunese, pilastro degli ultimi anni, appare “arrivato all’ultimo chilometro del suo viaggio in maglia Napoli” e in estate potrebbe chiudere la sua esperienza in azzurro. Salvo sorprese, il Napoli si prepara così ad aprire una nuova fase tecnica, lasciandosi alle spalle uno dei progetti più discussi delle ultime stagioni.