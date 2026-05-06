Retroscena Tuttosport: solo l'intervento di ADL con Conte scongiurò crisi profonda a Bologna
Il Napoli prepara la sfida contro il Bologna con un obiettivo chiaro: festeggiare al Maradona la qualificazione Champions. Da oggi Antonio Conte inizierà a studiare formazione e strategia per il posticipo di lunedì, ma la sfida ai rossoblù riporta alla mente anche uno dei momenti più tesi della stagione.
L'andata a Bologna: il momento più delicato della stagione
Come ricorda Tuttosport, il 2-0 subito al Dall’Ara aveva rischiato di aprire una frattura profonda tra allenatore e squadra. Al termine di quella gara, Conte “utilizzò espressioni di fuoco nei confronti dei suoi calciatori”, in un clima diventato particolarmente pesante.
L'intervento di De Laurentiis con Conte
Determinante fu l’intervento di Aurelio De Laurentiis, che riuscì a evitare ulteriori tensioni consigliando al tecnico “di restare una settimana a riposo con la famiglia a Torino”. Ora il Napoli vuole chiudere il cerchio davanti ai propri tifosi.
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